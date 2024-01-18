ХАМАС утверждает, что израильские военные разрушили почти 400 учебных заведений в Газе

В движении также сообщили, что действия Израиля "подрывают целостность системы образования" и "разрушают национальную идентичность" жителей анклава

КАИР, 18 января. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС утверждает, что почти 400 школ, университетов и иных учебных заведений оказались разрушены в результате действий израильских военных в секторе Газа с момента обострения конфликта. Соответствующее заявление было размещено в официальном Telegram-канале движения.

"За прошедшие 100 с лишним дней в Газе были разрушены более 390 школ, университетов и других учебных заведений", - говорится в сообщении. В ХАМАС также подчеркнули, что действия Израиля "подрывают целостность системы образования" и "разрушают национальную идентичность" жителей анклава. Сторонники движения призвали ООН и международные правозащитные организации обратить внимание на удары по образовательным учреждениям и призвать Израиль к ответственности в международных судебных инстанциях.

11 января управление по работе со средствами массовой информации в секторе Газа проинформировало, что израильские военные полностью или частично разрушили почти 400 мечетей и 3 христианские церкви.