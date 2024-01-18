НАТО на следующей неделе начнет крупнейшие за десятилетия учения

В Steadfast Defender 2024 примут участие около 90 тыс. военнослужащих

БРЮССЕЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Крупнейшие за последние десятилетия учения НАТО начнутся на следующей неделе. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи по итогам двухдневного заседания военного комитета альянса.

По его словам, в "крупнейших за последние десятилетия" учениях Steadfast Defender 2024 ("Стойкий защитник - 2024") примут участие около 90 тыс. военнослужащих стран НАТО и Швеции.

"Это будет наглядной демонстрацией нашего единства, нашей силы и нашей решимости защищать друг друга. <...> Альянс продемонстрирует способность укрепить Евроатлантический регион путем перемещения сил из Северной Америки", - сказал Каволи.

В то же время агентство DPA со ссылкой на источники сообщило, что учения Steadfast Defender начнутся в феврале.