Президент Израиля предложил создать международную коалицию для восстановления Газы

Ицхак Герцог также допустил возможность диалога в рамках этого процесса между палестинцами Газы и Палестинской национальной администрацией, действующей на Западном берегу реки Иордан

ЖЕНЕВА, 18 января. /ТАСС/. Послевоенным восстановлением сектора Газа могла бы заняться широкая международная коалиция с участием как Запада, так и стран региона. Такое мнение выразил президент Израиля Ицхак Герцог, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы должны видеть горизонт, на котором будет коалиция стран, готовых взять на себя обязательства по восстановлению Газы таким образом, чтобы, во-первых, обеспечить безопасность и благополучие Израиля, во-вторых, обеспечить безопасность и благополучие палестинцев и обеспечить иное будущее для Газы. Нужны мощные западные силы, нужны мощные региональные силы", - сказал он.

Израильский президент также допустил возможность диалога в рамках этого процесса между палестинцами Газы и Палестинской национальной администрацией, действующей на Западном берегу реки Иордан. "Как уместить все это в осмысленную формулу? Именно этот вопрос сейчас обсуждается во всем мире. <...> Мы все понимаем, что это должно быть эффективно, и частью этого должно быть возвращение к процессу нормализации отношений Израиля с соседями в регионе, думаю, это часть пакета, но это подразумевает и поддержку усилий Израиля по уничтожению потенциала [радикального палестинского движения] ХАМАС, который сохраняется", - добавил Герцог.