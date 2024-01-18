Приговор участникам белорусской группы Tor Band за экстремизм вступил в силу

Их осудили за экстремизм

МИНСК, 18 января. /ТАСС/. Верховный суд Белоруссии оставил в силе приговор Гомельского областного суда трем участникам рок-группы Tor Band, получившим от 7,5 до 9 лет лишения свободы за совершение преступлений экстремистской направленности. Об этом сообщила телерадиокомпания "Гомель".

Коллегия по уголовным делам Верховного суда оставила приговор без изменений, а апелляционные жалобы обвиняемых без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, отмечается в сообщении.

Приговор музыкантам из Рогачева (Гомельская область) был вынесен Гомельским областным судом в конце октября 2023 года. Тогда участники рок-группы были признаны виновными в создании, руководстве и участии в деятельности экстремистского формирования, разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, дискредитация страны и оскорблении президента Белоруссии.

В январе 2023 года Tor Band решением Комитета госбезопасности Белоруссии был признан экстремистским формированием, его деятельность в стране запрещена. Группа была создана в Рогачеве (Гомельская область), в период президентских выборов 2020 года музыканты исполняли песни протестной направленности. Представители коллектива подвергались взысканиям по административному законодательству.