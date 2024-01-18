Президент Израиля назвал войну в Газе важнейшим моментом в истории человечества

Ицхак Герцог повторил тезис о том, что главным противником Израиля является "империя исходящего из Тегерана зла, которая тратит миллиарды долларов на оружие, чтобы подорвать стабильность всего мира и региона"

ЖЕНЕВА, 18 января. /ТАСС/. Израиль в ходе военной операции против палестинских радикалов в секторе Газа сражается "за весь свободный мир", эта война является важнейшим моментом в истории человечества. Такое мнение выразил президент еврейского государства Ицхак Герцог, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мир склонен забывать, и время проходит, но правда состоит в том, что мы [Израиль] ведем войну за всю вселенную, за свободный мир. Я всегда говорю: если бы не было Израиля, Европа будет следующей, потому что эти варварские джихадисты хотят выгнать всех нас из региона и выгнать всю Европу тоже, и США - следующие. Так что война - это нечто, имеющее важнейшее значение в истории человечества", - полагает он.

Герцог повторил тезис о том, что главным противником Израиля является "империя исходящего из Тегерана зла, которая тратит миллиарды долларов на оружие, чтобы подорвать стабильность всего мира и региона". "Основополагающие ценности Израиля - мир и безопасность", - продолжал президент, отметив, однако, что в данный момент израильтяне не готовы к переговорам о мирном урегулировании конфликта, поскольку после атаки палестинских радикалов 7 октября 2023 года приоритетом для них является обеспечение безопасности страны и устранение террористических угроз.