В МИД Франции заявили, что ЕС 22 января примет решение по санкциям против ХАМАС

Представитель ведомства Кристоф Лемуан отметил, что санкции затронут физических лиц и переводы денежных средств

ПАРИЖ, 18 января. /ТАСС/. ЕС примет решение по санкциям против ХАМАС в понедельник, 22 января. Об этом заявил на пресс-конференции представитель французского внешнеполитического ведомства Кристоф Лемуан.

"Санкции будут касаться физических лиц, а также переводов денежных средств", - сказал Лемуан.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.