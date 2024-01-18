Дания поддержит коалицию США по борьбе с хуситами

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Копенгаген уже направил в регион трех офицеров для консультаций и наблюдения за ситуацией

СТОКГОЛЬМ, 18 января. /ТАСС/. Дания присоединится к коалиции стран, которые наносят удары по объектам йеменского мятежного движения хуситов "Ансар Аллах". Парламент Дании поддерживает этот шаг, сообщил министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен после заседания Совета по внешней политике.

"То, что мы видели при нападении на гражданские суда, пошатнуло некоторые фундаментальные правила игры в мире. Дания - маленькая страна, но крупная морская держава, и она не может сидеть сложа руки", - цитирует министра агентство Ritzau.

По его словам, Дания уже направила в регион трех офицеров для консультаций и наблюдения за ситуацией. Теперь в регион сроком на три месяца по запросу США будет направлен еще один военный. "Мы знаем, что один штабной офицер не имеет решающего значения, но это важно", - добавил глава МИД.

Как ожидается, датский парламент проголосует по предложению о присоединении к коалиции на следующей неделе.