Швеция и Нидерланды подписали соглашение о защите секретных данных

В правительственной канцелярии Швеции отметили, что соглашение является "важным шагом в расширении возможностей стран для усиления оборонного сотрудничества и направлено на обеспечение защиты секретной информации, которой делятся страны"

СТОКГОЛЬМ, 18 января. /ТАСС/. Шведский министр обороны Пол Йонсон и посол Нидерландов в Швеции Бенгт ван Лоосдрехт подписали соглашение между двумя странами о взаимной защите и обмене секретной информацией (GSA). Об этом сообщает шведская правительственная канцелярия.

Соглашение является "важным шагом в расширении возможностей стран для усиления оборонного сотрудничества и направлено на обеспечение защиты секретной информации, которой делятся страны", отмечено в пресс-релизе.

"Мы делаем важный шаг вперед в оборонном сотрудничестве с Нидерландами", - прокомментировал Йонсон.