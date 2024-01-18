В Госдепе заявили, что политика Киргизии направлена на подавление свободы слова

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер прокомментировал арест 11 журналистов нескольких изданий страны

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Действия киргизского правительства якобы направлены на подавление общественных дискуссий и свободы слова. С такими утверждениями выступил в письменном заявлении руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, комментируя арест в Киргизии 11 журналистов нескольких изданий.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены сообщениями о недавних действиях правительства Киргизской Республики против независимых СМИ и журналистов. Эти меры вносят свой вклад в деятельность правительства, которая, как представляется, направлена на подавление общественных дискуссий и свободы слова", - утверждал дипломат.

США "призывают власти Киргизии обеспечить журналистам возможность работать без необоснованного давления и преследований", продолжил он. "Свободная и независимая пресса необходима для защиты прав человека, поддержания эффективных демократических институтов и укрепления мира и безопасности", - заключил Миллер.

Ранее суд в Бишкеке арестовал на два месяца 11 журналистов нескольких киргизских изданий, в том числе директора Temirov Live и портала "Айт Айт Десе" Махабат Тажибек кызы. Среди арестованных - бывшие и действующие сотрудники Temirov Live, "Айт Айт Десе", "ПолитКлиники" и "Арча медиа". 16 января в пресс-службе киргизского МВД сообщили, что в офисах и домах сотрудников нескольких киргизских СМИ силовики проводят обыски. В пресс-службе уточнили, что в соцсетях нескольких интернет-изданий 30 декабря прошлого года были обнаружены призывы к массовым беспорядкам.