Хуситы заявили, что удары Британии и США не повлияют на военный потенциал движения

Лидер движения "Ансар Аллах" Абдель Малек аль-Хуси сообщил, что "американцы не смогут ограничить операции и потенциал йеменских вооруженных сил"

ДУБАЙ, 18 января. /ТАСС/. Удары Великобритании и США по объектам йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" не повлияют на военный потенциал хуситов. Об этом заявил лидер движения Абдель Малек аль-Хуси в обращении к своим сторонникам.

"Американо-британская агрессия не повлияет на наши военные возможности <...>. После первой серии ударов стало очевидно, что американцы не смогут ограничить операции и потенциал йеменских вооруженных сил", - сказал лидер "Ансар Аллах", выступление которого транслировал принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

12 января военные Великобритании и США, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые атаковали объекты "Ансар Аллах" в нескольких городах Йемена, включая Сану и Ходейду. Президент США Джо Байден заявил, что удары нанесены в ответ на атаки хуситов в Красном море и являются оборонительными. Целями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции хуситов.

В ночь на четверг США нанесли четвертую серию ударов по объектам хуситов. Как сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ), целями ударов стали 14 ракетных установок хуситов, подготовленных к атакам на суда в Красном море. Они были установлены на рельсах для запуска и потому "представляли непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе". Принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah утверждает, что удары наносили Великобритания и США, силами которых были атакованы йеменские провинции Дамар, Саада, Таиз, Ходейда, Эль-Байда.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам СЕНТКОМ, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.