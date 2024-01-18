Лидер консерваторов ФРГ обвинил правящую коалицию в укреплении "Альтернативы для Германии"

Фридрих Мерц сообщил, что правящая коалиция своими действиями толкает "все больше избирателей в объятия" популистов, особенно крайне правых

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Председатель Христианско-демократического союза Фридрих Мерц обвинил правящую коалицию, состоящую из Социал-демократической партии Германии, "зеленых" и Свободной демократической партии, в том, что правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) набирает популярность. Об этом сообщила газета Die Welt.

По словам политика, правящая коалиция своими действиями толкает "все больше избирателей в объятия" популистов, особенно крайне правых. Мерц считает, что аграрная, фискальная, энергетическая и миграционная политика правящей коалиции не соответствует интересам "большинства населения страны".

В ФРГ "Альтернативу для Германии" называют правопопулистской партией. Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с ней в какой бы то ни было коалиции на федеральном или региональном уровне. В то же время, согласно последним опросам, рейтинг "Альтернативы для Германии" находится на уровне 23%. Если бы в ближайшее время в стране прошли парламентские выборы, то она заняла бы на них второе место после консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (31%). В трех федеральных землях деятельность АдГ признана правоэкстремистской.