Сунак заявил, что удары хуситов по судам в Красном море нанесли ущерб мировой экономике

По словам премьер-министра Великобритании, участие Лондона в операции было "правильным шагом", предпринятым в интересах защиты экономики и людей "от незаконных атак"

ЛОНДОН, 18 января. /ТАСС/. Рост числа нападений хуситов на торговые суда в Красном море наносит серьезный ущерб мировой экономике. Об этом заявил на пресс-конференции в Лондоне премьер-министр Великобритании Риши Сунак, который назвал правильным решение королевства принять участие в операции против мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы).

Действия хуситов "вызывают обеспокоенность, создают серьезные проблемы для мировой экономики", заявил глава правительства, выступление которого транслировала газета The Daily Telegraph. По его словам, участие Лондона в операции было "правильным шагом", предпринятым в интересах защиты экономики и людей "от незаконных атак".

По оценке экспертов, отказ компаний осуществлять транспортировку товаров через Красное море наносит значительный урон экономике Великобритании. Как пояснил глава Института экспорта и международной торговли Марко Форджионе газете The Daily Mail, обострение обстановки на Ближнем Востоке и рост рисков прохода через Суэцкий канал негативно скажется на поставках товаров из ряда стран. Это может затронуть продукцию Австралии, Бангладеш, Вьетнама, Таиланда и Японии.

Британцы могут ощутить нехватку одежды, обуви, мобильных телефонов, мяса, моллюсков, автомобилей, вина и табака. Королевство значительно зависит от одежды, производимой в Бангладеш. Ее доля достигает 91,9% годового импорта на сумму $3,8 млрд. Лондон также ежегодно ввозит из этой страны рыбу и моллюски на $53,3 млн.

Великобритания импортирует японские автомобили на $1,64 млрд ежегодно. Их доля в объеме всех товаров, ввозимых из этой страны, достигает 14,4%. Любые задержки также повлияют, по свидетельству эксперта, на изготовление сандвичей и замороженных продуктов, поскольку куриное мясо является главной статьей импорта из Таиланда. Каждый год Великобритания закупает курятину на $686 млн (19,3% стоимости всех импортируемых товаров из Таиланда).

В целом ситуация может негативно сказаться на маршрутах транспортировки из стран Восточной Африки, Юго-Восточной Азии, Австралии, Новой Зеландии и обратно, констатируют эксперты.