В США заявили, что готовы к сотрудничеству с РФ по контролю над вооружениями

Специальный помощник президента Пранай Вадди сообщил, что "Россия не готова взаимодействовать" в двустороннем формате в этой сфере

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Вашингтон считает, что Москва на текущем этапе не намерена взаимодействовать с ним в двустороннем формате в сфере контроля над вооружениями, и США в связи с этим готовы к сотрудничеству по таким вопросам на многосторонних площадках. Об этом заявил специальный помощник президента США, старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди.

"Несмотря на все сказанное, имеются другие площадки для взаимодействия с Россией и многосторонние форматы. Мы будем пользоваться этими форматами, мы будем добиваться достижения своих приоритетов ради обеспечения наших национальных интересов. И мы надеемся, что Россия там (в таких форматах - прим. ТАСС) готова взаимодействовать [с США]", - сообщил он, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

Согласно изложенной представителем Белого дома информации, "официальный ответ" Москвы на переданные ранее Вашингтоном предложения в сфере контроля над вооружениями был получен "несколько недель назад". Из него следует, что "Россия не готова взаимодействовать" в двустороннем формате в этой сфере, утверждал Вадди.