На Украине признали, что силой вернуть граждан призывного возраста в страну не получится

В каждой стране есть свои законы касательно людей со статусом беженца, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Механизма для принудительного возвращения украинцев призывного возраста, уехавших за рубеж, не существует, признал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Мы бы хотели, чтобы они (выехавшие из страны мужчины призывного возраста - прим. ТАСС) вернулись, но насильно это сделать не получится. Если гражданин официально имеет статус беженца, пострадавшего от военной агрессии, мы не сможем вмешаться. Ведь в каждой стране есть свои законы касательно людей со статусом беженца", - сказал он журналистам.

С февраля 2022 года на Украине объявлена всеобщая мобилизация, мужчинам от 18 до 60 лет запрещен выезд за рубеж. Тем не менее в стране действуют разнообразные схемы выезда за границу тех, кто стремится избежать мобилизации. В последнее время в условиях больших трудностей с комплектованием вооруженных сил на Украине широко обсуждается новый законопроект, который, как ожидается, должен ужесточить правила мобилизации. Среди прочих предложений звучит идея о необходимости договориться с властями других стран о высылке на родину украинцев призывного возраста. Президент Владимир Зеленский также не раз заявлял о том, что все граждане страны должны быть на Украине и быть либо на фронте, либо работать и платить налоги.

На этом фоне в СМИ распространились кадры, как украинцы в разных странах выстраиваются в огромные очереди в консульства, чтобы переоформить документы до того, как ужесточенные правила будут приняты, а консульство Украины в Лондоне заявило о необходимости украинцам, находящимся в Великобритании, встать на воинский учет.