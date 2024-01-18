Госдеп заявил об отсутствии объявлений об обещанном Байденом в 2023 году визите в Африку

Помощник госсекретаря США по африканским делам Молли Фи заверила, что Вашингтон не рассматривает сотрудничество с Африкой сквозь призму конкуренции с Китаем

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Никаких объявлений о визите президента США Джо Байдена в Африку, который он обещал нанести еще в 2023 году, до сих пор нет. Это признала помощник госсекретаря США по африканским делам Молли Фи.

"Что касается президента. Я, разумеется, не говорю за Белый дом. Однако я знаю, что он по-прежнему серьезно настроен, когда дело касается его желания поехать в Африку. Мне нечего объявить на этот счет в настоящее время", - заявила Фи, выступая на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен предстоящим визитам госсекретаря Энтони Блинкена в Кабо-Верде, Кот-д’Ивуар, Нигерию и Анголу 21-26 января.

"Тем не менее если посмотреть на [американскую] администрацию в целом и предпринятую различного рода <...> деятельность <...> примерно за последний год, то вы увидите отчетливую приверженность США Африке", - утверждала Фи.

Она заверила, что США не рассматривают сотрудничество с Африкой сквозь призму конкуренции с Китаем. "Мы бы в полной мере взаимодействовали с Африкой, даже если бы Китая не существовало", - сказала сотрудник внешнеполитического ведомства.