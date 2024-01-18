Суд ЕС постановил, что власти Нидерландов не обязаны раскрывать информацию о крушении MH17

Процесс был инициирован телеканалом RTL, который в 2015 году запросил у голландских властей в соответствии с законом о праве общественности на доступ к информации определенные данные, касающиеся обстановки в воздушном пространстве перед крушением рейса MH17

ГААГА, 18 января. /ТАСС/. Правительство Нидерландов не обязано раскрывать информацию, касающуюся обстановки в воздушном пространстве Украины перед крушением рейса MH17. Об этом говорится в пресс-релизе Европейского суда в Люксембурге.

"Конфиденциальность определенной информации о безопасности полетов оправдана и соразмерна", - отмечается в документе.

Этот процесс был инициирован телеканалом RTL, который в 2015 году запросил у голландских властей в соответствии с законом о праве общественности на доступ к информации определенные данные, касающиеся обстановки в воздушном пространстве Украины перед крушением рейса MH17. В частности, речь идет о данных в европейской системе EСCAIRS, где собирается вся информация о воздушных происшествиях и инцидентах. Ответственный в то время министр отклонил эту просьбу, а СМИ в ответ инициировало судебный процесс. В конечном счете дело дошло до Верховного суда Нидерландов, который, в свою очередь, перенаправил его в верховную инстанцию в ЕС - Европейский суд в Люксембурге. Этот суд постановил, что, "хоть общий и строгий режим конфиденциальности может нарушать право на свободу выражения мнений и информации", в этом случае "он является оправданным и соразмерным", поскольку преследует цель по защите данных, собираемых государственными органами для повышения безопасности полетов.

"Это не препятствует общественности и СМИ получать информацию по данному вопросу из других источников или другими способами, - говорится в решении. - Кроме того, законодательство не запрещает компетентным государственным органам или судам публиковать по собственной инициативе и под своим контролем информацию, о которой идет речь, в той мере, в какой это совместимо с защитой авиационной безопасности".

Рассмотрение дела продолжается

Как отмечает RTL, вопрос теперь вновь возвращается на рассмотрение в Верховный суд Нидерландов, который на основе решения Европейского суда должен вынести свое решение.

"Мы приняли во внимание это разочаровывающее для нас решение, - отметил заместитель главного редактора RTL Деннис ван Лулинг. - Наша задача заключается в том, чтобы получать ответы на важные вопросы. А этот вопрос представляет большой общественный интерес".

Пассажирский "Boeing-777" компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Уголовное дело по факту крушения рассматривал окружной суд Гааги. В ноябре 2022 года инстанция признала виновными и заочно приговорила к пожизненному заключению трех человек - бывшего главу ополченцев ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), и его подчиненных Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Четвертый обвиняемый, Олег Пулатов, был оправдан за неимением достаточного количества доказательств причастности к инциденту. Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие к результатам работы следственной группы, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе расследования.