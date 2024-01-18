Белый дом считает, что РФ еще может вступить в переговоры с США по замене ДСНВ

Срок действия актуального договора истекает в 2026 году, сообщил специальный помощник президента США Пранай Вадди

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Американская администрация исходит из того, что Россия еще может вступить в переговоры с США, направленные на подготовку соглашения, идущего на смену двустороннему Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщил специальный помощник президента США, старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди.

"Однако факт заключается в том, что надвигается 5 февраля 2026 года. Это - важный крайний срок в российской системе. И это может означать, что они захотят вернуться за стол [переговоров], когда у них будет еще оставаться какое-то достаточное время, чтобы попытаться заключить некое новое соглашение", - сказал представитель Белого дома, выступая в Центре стратегических и международных исследований. Он комментировал перспективы выработки Россией и США в нынешних геополитических условиях договоренности на смену ДСНВ, срок действия которого истекает в 2026 году.

В России ДСНВ называют еще СНВ-3. Президент России Владимир Путин объявил 21 февраля 2023 года, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. Глава государства подчеркнул, что российская сторона, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках договора, должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции.

США и Россия подписали договор в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Действие договора, рассчитанное на 10 лет, истекало 5 февраля 2021 года, однако документ предполагает возможность продления по обоюдному согласию сторон. В феврале 2021 года Москва и Вашингтон продлили соглашение, которое власти России называли золотым стандартом в области разоружения, на максимально возможные пять лет.