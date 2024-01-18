На Украине заявили о начале переговоров с ФРГ о возвращении беженцев в страну

Замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства республики Тарас Качка сообщил, что беженцам могут предложить инфраструктурные решения, жилье и рабочие места

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Германия и Украина находятся на ранней стадии переговоров по программам помощи украинским беженцам в возвращении на родину. Об этом заявил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка во время выступления на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"Украинское правительство и немецкое правительство могут помочь человеку вернуться из Германии на Украину. Мы, со своей стороны, можем предложить им (украинским беженцам - прим. ТАСС) инфраструктурные решения, предоставить жилье, рабочие места, а немецкая сторона может направить часть помощи, которую она предоставляет украинским беженцам, на то, чтобы финансово помочь им переселиться. <...> Сейчас мы на ранней стадии переговоров с нашими партнерами по этим программам", - сказал Качка.

Он указал, что Украина хочет вернуть своих беженцев, однако, по его словам, за украинцев в Европе существует "конкуренция". "Мы знаем, что и для Польши, и для Германии, и для Чехии в частности рынок труда - это центральный элемент для структурных реформ, для роста ВВП. Они не могут расти без привлечения людей", - утверждает замминистра. Он также признал, что ключевым фактором для беженцев в вопросе возвращения на Украину будет наличие работы.

"По моему мнению, может быть, украинская история беженцев - самая позитивная история. Потому что, несмотря на миграционный кризис в ЕС, украинцы не рассматриваются как часть этого миграционного кризиса", - добавил Качка, высказав мнение, что в Европе вопрос украинских беженцев рассматривается скорее как "свободное перемещение людей".

Ранее Киев не начинал переговоров с западными партнерами о программах помощи беженцам в возвращении на Украину. Заместитель премьер-министра Венгрии Жолт Шемьен заявлял, что Венгрия не будет выдавать властям Украины граждан этой страны, уклоняющихся от призыва на военную службу и оказавшихся на венгерской территории в числе беженцев. В свою очередь премьер-министр Ирландии Лео Варадкар считает, что Евросоюз должен предоставлять убежище гражданам Украины и после окончания в марте 2025 года срока действия нынешней Директивы о временной защите.

11 января президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев призывного возраста вернуться из-за рубежа в страну на фоне проблем с мобилизацией. К тем же, кто оказался за границей, у украинского лидера "есть вопросы". Служба именно на территории Украины необходима для всех жителей, и не только на фронте, сказал он.