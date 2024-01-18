Иран назвал удары Пакистана по своей территории непропорциональными и неприемлемыми

Удар по двум штабам террористической группировки "Джейш аз-Зольм" нанесли 16 января

ДУБАЙ, 18 января. /ТАСС/. МИД Ирана охарактеризовал удары, нанесенные Вооруженными силами Пакистана по иранской территории, как неприемлемые и непропорциональные. Об этом говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.

"Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран осуждает непропорциональные и неприемлемые действия со стороны Пакистана <...>", - отмечается в тексте.

16 января агентство Tasnim проинформировало о нанесении вооруженными силами страны удара по двум штабам террористической группировки "Джейш аз-Зольм", располагавшимся на пакистанской территории. При проведении операции использовались беспилотники и ракеты. МИД Пакистана осудил удар, назвав его нарушением воздушных границ страны, которое может повлечь за собой серьезные последствия. В ведомстве сообщили, что в результате удара погибли два ребенка.

Позже пакистанский МИД объявил о проведенной антитеррористической операции, во время которой ВС страны нанесли удары по укрытиям экстремистов в иранской провинции Систан и Белуджистан. По данным властей региона, в результате этой атаки погибли 10 человек, в том числе 4 ребенка.