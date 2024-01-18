В Нигере силовики задержали 17 террористов

Среди злоумышленников, схваченных силовиками, есть активно разыскивавшийся властями полевой командир, сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Press

РАБАТ, 18 января. /ТАСС/. Силы обороны и безопасности Нигера задержали на территории страны 17 террористов. Об этом сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Press.

Среди злоумышленников, схваченных силовиками, есть активно разыскивавшийся властями полевой командир.

Кроме того, властям удалось обнаружить транспортные средства (автомобили и мотоциклы) и арсенал боевиков, включавший, в том числе, 330 динамитных шашек и 3 самодельные бомбы.

Юго-западные области Нигера, расположенные близ границ с Мали и Буркина-Фасо, уже не первый год остаются зоной повышенной активности группировок экстремистов и террористов.