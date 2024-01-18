Представитель правительства Венгрии назвал руководство Европарламента бандой лицемеров

Глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш подверг критике председателя польского правительства Дональда Туска, который после прихода к власти начал силовыми методами проводить реформы и устроил политические чистки в государственных СМИ и прокуратуре

БУДАПЕШТ, 18 января. /ТАСС/. Представитель правительства Венгрии назвал "бандой лицемеров" руководство Европарламента и Еврокомиссии, которое хочет лишить Будапешт финансирования и права голоса в Евросоюзе, но при этом закрывает глаза на недемократичные действия новых властей в Польше.

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на встрече с журналистами подверг критике председателя польского правительства Дональда Туска, который после прихода к власти начал силовыми методами проводить реформы и устроил политические чистки в государственных СМИ и прокуратуре. "Хотел бы я посмотреть на реакцию этой банды лицемеров, которая придерживается двойных стандартов и правит в Брюсселе, если бы такое происходило в Венгрии", - сказал Гуйяш, имеющий в правительстве ранг министра. По его словам, руководство ЕС пытается вмешиваться во внутренние дела других стран, "проявляя строгость в одних случаях, но закрывая глаза в других".

17 января в Европарламенте прошли дискуссии с участием председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в ходе которых ряд евродепутатов предложил продолжить блокировку причитающихся Венгрии средств из бюджета и фондов ЕС. 18 января ЕП принял резолюцию с критикой Венгрии, обвинив ее в "систематическом подрыве основополагающих ценностей" Евросоюза. Он также призвал Евросовет начать против Венгрии расследование, которое может привести к лишению этой страны права голоса в сообществе.

Документ, который был принят в Европарламенте 345 голосами против 104, не имеет обязательной силы для лидеров стран ЕС. Он носит рекомендательный характер, но усиливает давление на премьера Венгрии Виктора Орбана в преддверии саммита ЕС, который состоится в Брюсселе 1 февраля. На этой встрече вновь будет обсуждаться вопрос о финансировании Украины. На предыдущем совещании ЕС 14-15 декабря 2023 года Орбан заблокировал принятие поправок в бюджет сообщества на 2024-2027 годы, предусматривавших выделение Киеву 50 млрд евро.