МО Египта и Британии выступили за координацию усилий для снижения эскалации в регионе

Стороны также обсудили "вопросы двустороннего сотрудничества в военной области, в частности обмен опытом между вооруженными силами двух государств"

КАИР, 18 января. /ТАСС/. Главы оборонных ведомств Египта и Великобритании Мухаммед Заки и Грант Шэппс высказались за координацию усилий с целью снижения уровня напряженности и обеспечения безопасности в Ближневосточном регионе. Об этом этом сообщил представитель египетского Минобороны по итогам переговоров министров, которые состоялись в Каире.

"В ходе встречи министр обороны и военной промышленности [Египта] Мухаммед Заки указал на важность координации совместных усилий, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности и поддержать действия, направленные на обеспечение стабильности и безопасности в регионе", - говорится в заявлении, процитированном новостным порталом Al-Youm as-Sabia.

Со своей стороны министр обороны Великобритании "высоко оценил активную роль Египта в делах региона, особенно на фоне продолжающегося конфликта в секторе Газа и его возможных последствий на региональную и международную безопасность".

Как указывается в заявлении, в ходе переговоров, помимо нынешней ситуации на Ближнем Востоке, стороны обсудили "вопросы двустороннего сотрудничества в военной области, в частности обмен опытом между вооруженными силами двух государств".