Bloomberg: удары США по Йемену спровоцировали лишь больший хаос

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Агентство отмечает, что вскоре после ударов западной коалиции по Йемену судам посоветовали держаться подальше от Красного моря

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Удары США и Великобритании по объектам мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" в Йемене спровоцировали лишь больший хаос в судоходной индустрии. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Оно отмечает, что вскоре после ударов западной коалиции по Йемену судам посоветовали держаться подальше от Красного моря. В результате резко сократилось количество перевозок по маршруту, на который обычно приходится около 12% мировой морской торговли.

Среди членов экипажей нарастает тревожность, поставки задерживаются, ситуация в сфере безопасности нестабильна, пишет Bloomberg. Представителей отрасли беспокоят инфляционное давление, рост цен на нефть, а также вред, который могут нанести мировой экономике перебои в поставках, добавляет издание.