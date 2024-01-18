18 января, 17:02
Военная операция на Украине

Reuters: ФРГ закажет системы ПВО малой дальности за €1,3 млрд

По информации агентства, бюджетный комитет Бундестага одобрил сделку с консорциумом, в который входят компании Rheinmetall, Diehl и Hensoldt, несмотря на пятикратное завышение цен, раскритикованное счетной палатой

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Германия на смену ЗСУ Gepard закажет разработку системы противовоздушной обороны (ПВО) малой дальности примерно за €1,3 млрд, чтобы закрыть брешь в своей обороне, которая стала очевидной на фоне нынешнего конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters.

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По информации агентства, бюджетный комитет Бундестага одобрил сделку с консорциумом, в который входят компании Rheinmetall, Diehl и Hensoldt, несмотря на пятикратное завышение цен, раскритикованное счетной палатой. Основной задачей компаний будет разработка системы ПВО дальностью от 3 км. Вторая задача будет заключаться в обеспечении возможности подключения этой системы к средствам противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T SLM фирмы Diehl, которые Берлин уже заказал.

Hensoldt поставит радары для системы, которая, как ожидается, будет готова к 2026 или 2027 году.

В прошлом Германия в основном полагалась на ЗСУ Gepard дальностью до 3 км. Берлин снял Gepard с вооружения в 2010 году, чтобы сэкономить средства. 

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