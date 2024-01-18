CNN: комитет Палаты представителей США проголосует 31 января по импичменту главы МВБ

По данным телекомпании, этот шаг приближает Алехандро Майоркаса к тому, чтобы стать первым с 1876 года членом Кабинета министров, которому объявили импичмент

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Профильный комитет Палаты представителей Конгресса США проголосует 31 января по резолюции об импичменте министра внутренней безопасности страны Алехандро Майоркаса в связи с тем, что он якобы не принял достаточных мер для противодействия нелегальной миграции. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что этот шаг приближает чиновника к тому, чтобы стать первым с 1876 года членом Кабинета министров, которому объявили импичмент.

Первые слушания в комитете нижней палаты Конгресса по внутренней безопасности по вопросу об импичменте Майоркаса состоялись 10 января, в четверг пройдет финальное заседание по этому вопросу.

Как ранее сообщил американский конгрессмен Марк Грин (республиканец от штата Теннесси), являющийся председателем указанного комитета, законодатели в ходе проведенного ранее разбирательства получили сведения, которые указывают на необходимость импичмента Майоркаса. Грин обвинил министра в нецелевом использовании средств налогоплательщиков, а также в намеренном игнорировании мер по контролю на границе между США и Мексикой и по пресечению нелегальной миграции.