Глава МВД ФРГ раскритиковала тайную встречу правых экстремистов в Потсдаме

Нэнси Фезер отметила, что "это не забвение истории, а сознательное следование нацистской идеологии"

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер подвергла резкой критике получившую недавно широкую огласку тайную встречу правых экстремистов в Потсдаме.

"То, что мы видим здесь, - это не забвение истории, а сознательное следование нацистской идеологии", - заявила Фезер в Берлине. При этом она выразила удовлетворение тем, что в последние дни многие люди в ФРГ приняли участие в демонстрациях против правого экстремизма. Тот, кто хочет добиться того, чтобы люди покидали Германию из-за своего происхождения или политических взглядов, как отметила глава МВД, нарушает законодательство. Тот факт, что представители партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) приняли участие во встрече, показывает, насколько тесно эта партия связана с таким образом мышления, считает Фезер.

В последние дни в различных городах Германии проходят акции протеста против правого экстремизма. В среду такие манифестации прошли в Берлине и Фрайбурге. 14 января крупная демонстрация против правого экстремизма состоялась возле Бранденбургских ворот в Берлине. Как сообщало агентство DPA со ссылкой на представителя движения Fridays for Future, которое было одним из организаторов демонстрации, она собрала 25 тыс. человек. Такой же митинг прошел в Потсдаме, на него пришли 10 тыс. человек. В их числе были канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок.

Демонстрации проходят на фоне недавней утечки в СМИ информации о тайной встрече правых экстремистов, на которой они обсуждали планы депортации 2 млн человек из Германии. По данным портала Correctiv, встреча с участием двух десятков человек состоялась в ноябре прошлого года недалеко от Потсдама. На ней присутствовали несколько членов правой партии "Альтернатива для Германии", в частности Роланд Хартвиг - референт сопредседателя партии Алис Вайдель. Также там были, по версии портала, представители неонацистских и крайне консервативных групп.