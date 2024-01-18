Байден заявил, что вопрос дальнейшей помощи Украине упирается в меньшинство в Конгрессе

Президент США отметил, что "большинство республиканцев" также поддерживает оказание помощи Киеву

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Вопрос оказания дальнейшей помощи Соединенными Штатами Украине упирается в меньшинство в американском Конгрессе. Об этом заявил президент США Джо Байден, беседуя с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Северная Каролина.

Он рассказал, что состоявшаяся 17 января встреча с американскими законодателями в Белом доме "прошла хорошо". "Я думаю, что подавляющее большинство членов Конгресса поддерживают помощь Украине. Вопрос в том, не будет ли небольшое меньшинство препятствовать этому, что стало бы катастрофой", - отметил глава государства. Он добавил, что "большинство республиканцев" также поддерживает оказание помощи Украине.

Отвечая на вопрос, были ли какие-либо препоны во время встречи с законодателями по Украине, президент отметил: "Я не думаю, что у нас есть препоны".

Как ранее сообщил Белый дом, Байден обсудил с законодателями стратегические последствия их бездействия для Украины, Соединенных Штатов и мира. Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон, принимавший участие во встрече, ранее подчеркнул, что, несмотря на имеющуюся, по его словам, необходимость выделения помощи Украине, администрация США должна в приоритетном порядке заняться урегулированием кризиса на границе с Мексикой.

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Однако дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Группа республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса в последние месяцы высказывалась против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются.