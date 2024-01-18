Президент Словакии раскритиковала в парламенте проект правительственной реформы УК

Зузана Чапутова сообщила, что это может спровоцировать рост преступности в стране

БРАТИСЛАВА, 18 января. /ТАСС/. Президент Словакии Зузана Чапутова раскритиковала в Национальном совете (парламенте) страны проект правительственной реформы уголовного законодательства. Об этом сообщил телеканал Markiza.

Инициатива кабмина премьера Роберта Фицо в сфере уголовного законодательства, если будет утверждена парламентом, может спровоцировать, по словам имеющей юридическое образование Чапутовой, рост преступности в Словакии. "В этом случае произошел бы отказ государства от защиты граждан [от преступности] и отказ от действенного правосудия", - сказала президент.

Реформа, предложенная кабмином, предусматривает значительное смягчение уголовной ответственности за некоторые виды экономических преступлений и ликвидацию в структуре органов национального правосудия управления специальной прокуратуры, расследующей наиболее резонансные дела, некоторые фигуранты которых связаны с большой политикой. С этими шагами правительства не согласна президент. По ее словам, они противоречат Конституции Словакии.

Социал-демократ Фицо и члены его кабмина отвергли аргументы Чапутовой, взгляды которой близки либеральным партиям парламентской оппозиции, и настаивают на реформе. Они заявляют, в частности, что спецпрокуратура неоднократно нарушала права человека, а ее руководитель Даниэл Липшиц реализует собственные политические амбиции. В Национальном совете правительство опирается на большинство голосов и поэтому следует ожидать, что депутаты поддержат внесение изменений в уголовное законодательство.

"Выступление президента [в парламенте] носило чисто политический и оппозиционный характер. Оно было фарисейским", - заявил Фицо, комментируя речь Чапутовой. Она, как сказал премьер, выступала перед депутатами в роли пресс-секретаря оппозиции. Президент, по его словам, игнорировала нарушение прав человека, когда у власти в стране находились либеральные партии. Правительство не пересмотрит планы реформы уголовного законодательства, подчеркнул он.

Между тем Европарламент принял в среду резолюцию с осуждением планов словацкого правительства. Ранее Еврокомиссия рекомендовала ему не спешить с реформой. Против ликвидации спецпрокуратуры протестует оппозиция. По ее инициативе во многих городах республики прошли многотысячные антиправительственные митинги. Чапутова, как напомнил телеканал, может наложить вето на закон об изменении УК, если он будет утвержден Национальным советом, а также обратиться в Конституционный суд.