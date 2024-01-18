В США заявили о стремлении защитить миропорядок благодаря помощи Украине

Советник американского вице-президента по национальной безопасности Фил Гордон сообщил, что миропорядок находится "под такой атакой, под какой не был уже в течение долгого времени"

ЖЕНЕВА, 18 января. /ТАСС/. Вашингтонская администрация, оказывая поддержку Украине и предпринимая другие шаги, стремится сохранить тот миропорядок, в котором заинтересованы США и их союзники. Такую позицию изложил советник американского вице-президента по национальной безопасности Фил Гордон, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"С нашей точки зрения, сейчас есть впечатление, что имеются огромные вызовы, каких мы не видели в течение долгого времени", - отметил он, упомянув конфликт на Украине, рост влияния Китая, обострение ситуации на Ближнем Востоке, шаги Ирана и мятежного движения йеменских хуситов "Ансар Аллах". "Настоящий вопрос для нас, для меня состоит в том, что мы попытаемся сделать", - констатировал советник вице-президента США. "Самый короткий ответ заключается в том, что мы пытаемся сохранить миропорядок. Не то чтобы этот миропорядок когда-то был идеальным, но сегодня он под такой атакой, под какой не был уже в течение долгого времени", - подчеркнул Гордон.

"И, думаю, у нас есть общий интерес в том, чтобы это сделать", - отметил он, пояснив, что Вашингтон стремится с этой целью "укрепить ряд альянсов и партнерских отношений". "Мы не можем сделать это в одиночку, нам нужны мощные альянсы и партнеры", - добавил советник вице-президента США.

Говоря об украинском кризисе, он подчеркнул: "Тут дело не только в Украине. Украина сама по себе важна для живущих там примерно 30 млн человек по экономическим причинам, но здесь также дело в мировом порядке. Вот почему, как вы видели, наша администрация добивается в стране и на международном уровне оказания Украине той помощи, в которой она нуждается, для поддержания этого порядка, подвергающегося сейчас, как я думаю, серьезному давлению".

Как заявил ранее в интервью ТАСС посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, "правящие круги Америки воспринимают специальную военную операцию на Украине как вызов однополярному миру под предводительством Вашингтона". "Поэтому будут предпринимать максимум усилий, чтобы спасти выгодный для них и ущербный для других миропорядок", - отметил дипломат. "Это близорукая политика. Здесь пока не готовы осознать, что демонизация России сводит на нет возможности для преодоления многочисленных глобальных вызовов, с которыми сталкивается человечество", - подчеркнул он.