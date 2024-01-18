Артиллерийская коалиция при дефиците боеприпасов. События вокруг Украины

Франция и Украина объявили о создании "артиллерийской коалиции" для поставок вооружений и боеприпасов Киеву. Тем временем украинские войска сталкиваются с дефицитом боеприпасов и снарядным голодом, заявил глава Минобороны страны Рустем Умеров, попросивший западных партнеров помочь Киеву решить эту проблему.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Украину ждет судьба Афганистана, так как являющиеся ее хозяевами американцы и европейцы думают только о себе и не учитывают интересы украинского народа.

ТАСС собрал основную информацию о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Российские войска за сутки отразили шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении и три атаки на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Были поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников, четыре склада ракет и боеприпасов. За сутки на всех направлениях противник потерял до 860 бойцов, указали в МО РФ.

Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотниками ВС РФ поражены 117 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 133-х районах, сообщили в военном ведомстве. Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 2 тактические ракеты "Точка-У", управляемая авиабомба JDAM производства США, а также 18 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства.

Судьба Афганистана

Украину ждет судьба Афганистана, "потому что, положившись на хозяина, не понимая, что хозяин думает только о себе, совсем не о тебе, нельзя рассчитывать на то, что интересы твоего народа будут каким-то образом учтены", заявил глава МИД РФ.

Комментируя публикации о том, что Россия и Украина якобы могут провести прямые переговоры в Женеве, Лавров подчеркнул, что это слухи. "Всем понятно, что не Украина будет решать, когда остановиться и начать всерьез говорить о реалистичных условиях завершения этого конфликта", - сказал министр.

Лавров уверен, что вести разговор об условиях завершения конфликта на Украине нужно именно с Западом, который в этом не заинтересован. Об этом, по мнению министра, говорит подзуживание и подталкивание Киева "ко все более и более агрессивному использованию дальнобойных средств для нанесения ударов и по Крыму, чтобы, сделать его неподходящим для проживания, и вглубь территории РФ, и не только подзуживание, но и передача соответствующих вооружений".

Артиллерийская коалиция

Франция и Украина объявили о создании "артиллерийской коалиции" для поставок вооружений и боеприпасов Киеву, говорится в коммюнике французского министерства вооруженных сил. В ведомстве указали, что Париж намерен расширить производство самоходных артиллерийских установок Caesar для поставок Украине.

Согласно заявлению французского ведомства, "взаимодействие в рамках артиллерийской коалиции даст возможность профинансировать поставки гаубиц при участии всех заинтересованных стран". При этом министр вооруженных сил Себастьен Лекорню отметил, что Франция готова оплатить поставки 12 из 72 САУ Caesar.

ВСУ сталкиваются с дефицитом боеприпасов и снарядным голодом, заявил глава украинского Минобороны. Выступая по видеосвязи на открытии конференции по созданию артиллерийской коалиции, он попросил западных партнеров помочь Киеву решить эту проблему, назвав усиление артиллерийского потенциала одной из ключевых потребностей ВСУ.

Задержка поставок из Канады

Канада объяснила почти годовую задержку поставок зенитного ракетного комплекса NASAMS, который Оттава ранее закупила для нужд Киева у Вашингтона, отсутствием разрешения на передачу этой системы со стороны США, сообщила газета The Globe and Mail со ссылкой на источники.

По информации издания, для передачи Украине ЗРК Киеву необходимо сначала заключить с Вашингтоном соглашение о сделке по приобретению американской военной продукции через третью страну. Этот документ все еще не согласован. Газета также сообщает, что на прошлой неделе министр обороны Канады Билл Блэр провел встречу с послом США Дэвидом Коэном, в ходе которой попросил его ускорить процесс заключения этого соглашения с Киевом.

Госпитализация через военкомат

Справка из военкомата все чаще появляется в списке документов, которые требуют от украинских мужчин перед госпитализацией, сообщают украинские СМИ со ссылкой на рассказы жителей нескольких регионов страны. В случае отсутствия справки из территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) врачи под любым предлогом отказываются класть пациентов в больницы.

СМИ отмечают, что украинские мужчины сейчас предпочитают обращаться в частные клиники, чтобы избежать рисков. Нагрузка на такой тип лечебных учреждений с осени 2023 года выросла на 20-30%.

Шольц хочет больше

Канцлер ФРГ Олаф Шольц все больше опасается, что Евросоюзу придется финансировать и вооружать Украину без поддержки США, поэтому намерен потребовать от стран сообщества больше вложений, сообщило европейское издание газеты Politico со ссылкой на близкого к Шольцу чиновника.

В пользу этого предположения, по оценкам газеты, говорит тот факт, что Берлин все чаще выражает свое разочарование по поводу того, насколько его военная поддержка Украины превосходит помощь со стороны соседей по ЕС. Как сообщил Politico источник, тема поддержки Киева будет обсуждаться во время встречи Шольца с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, которая запланирована на 22 января.