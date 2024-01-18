В Белом доме заявили, что союзники поддержали бы диалог с РФ по контролю над вооружениями

Специальный помощник президента Пранай Вадди сообщил, что такое впечатление сложилось у него и коллег в других американских ведомствах на основе консультаций с представителями стран из числа американских союзников

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Вашингтонская администрация исходит из того, что американские союзники, несмотря на конфликт на Украине и другие события, поддержали бы проведение консультаций между США и Россией по вопросам, касающимся контроля над вооружениями и ядерных арсеналов. Об этом заявил специальный помощник президента США, старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди.

"Союзники положительно оценивают наше взаимодействие с Россией, особенно по контролю над ядерным оружием, - ответил он на вопрос о том, как относятся союзники Вашингтона к диалогу США и РФ на указанную тему в свете проведения специальной военной операции на Украине. - Думаю, они признают, что, несмотря на непредсказуемость внешней политики России, действия, которые она предприняла на Украине, и угрозы ядерным оружием <...>, контакты между США и Россией по ядерным рискам и контролю над вооружениями являются ценными".

Вадди, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований, уточнил, что такое впечатление сложилось у него и его коллег в других американских ведомствах на основе консультаций с представителями стран из числа американских союзников. Специальный помощник президента США в связи с этим также констатировал, что не все эти государства настроены одинаково.

"Думаю, есть, конечно, союзники, у которых в целом есть определенные опасения относительно дипломатического взаимодействия с Россией. Но факт в том, что мы не ведем никаких переговоров с россиянами. Мы не достигаем каких-либо договоренностей с россиянами. И россияне говорят нам, что на самом деле не хотят обсуждать с нами эти вопросы", - подчеркнул Вадди. "Так что для союзников, которые, возможно, обеспокоены тем, что США уступят что-то на переговорах: это гипотетический вариант развития событий, которые не происходят на сегодняшний день", - добавил он.