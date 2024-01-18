Нетаньяху заявил, что Израиль согласен лишь на полную победу в Газе

Премьер-министр отметил, что война будет идти еще месяцы

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 января. /ТАСС/. Израиль намерен продолжать военную операцию в секторе Газа до полного разгрома радикального палестинского движения ХАМАС, боевые действия продолжатся еще многие месяцы. Об этом в очередной раз заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"В отличие от того, что говорят, война продолжается на всех фронтах, она будет продолжаться на всех фронтах, пока мы не достигнем всех поставленных целей. Это мое распоряжение, это указание правительства Израиля военным, армии и всем структурам безопасности, и они будут выполнять этот приказ. Для этого мы одобрили огромный военный бюджет, который позволит армии и силам безопасности добиться полной победы", - сказал он на пресс-конференции.

"Скажу просто и честно: победа займет долгие годы и месяцы, но мы твердо намерены добиться этой победы", - добавил премьер.

При этом Нетаньяху подверг критике высказывания скептиков, сомневающихся в эфире израильских телеканалов в возможности полной победы над ХАМАС. "Я не согласен с этим. Израиль, которым я руковожу, не пойдет на компромисс. Нас устроит только полная победа над ХАМАС, и мы побеждаем. Я говорю это снова, чтобы ни у кого не оставалось сомнений: мы стремимся к полной победе, не только нанести удар по ХАМАС, не только навредить ХАМАС, не только не пойти на еще один виток эскалации, но и добиться полной победы над ХАМАС", - указал он.

Израиль, вновь повторил глава правительства, будет продолжать "сражаться со всей мощью", пока не добьется выполнения всех поставленных целей, включая освобождение удерживаемых в секторе Газа заложников и создание условий, при которых анклав больше не будет представлять угрозы еврейскому государству. "Мы не воюем только ради того, чтобы обеспечить безопасность сегодня, мы это делаем ради будущих поколений, и прекращение войны до того, как будут достигнуты все цели, укажет на слабость, которая будет поощрять наших врагов и даст им повод думать, что они могут победить нас, тогда следующая резня будет лишь вопросом времени. Поэтому мы не согласимся ни на что, кроме полной победы", - подчеркнул Нетаньяху, пообещав, что Израиль не закончит войну без возвращения всех заложников домой.