В Белом доме намерены наносить удары по хуситам столько, сколько нужно

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США ждут от хуситов прекращения атак

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Власти США будут наносить удары по позициям мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" в Йемене столько, сколько нужно, чтобы подорвать их потенциал. Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, Вашингтон может прибегнуть и к другим вариантам действий.

"Эти атаки будут продолжаться столько, сколько потребуется, чтобы попытаться нарушить и ослабить потенциал хуситов по дальнейшему осуществлению этих нападений", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета американского лидера во время его следования в штат Северная Каролина. "Каждым из этих ударов мы сокращаем потенциал хуситов. Каждым из этих ударов мы затрудняем для них дальнейшее осуществление нападений", - полагает Кирби.

"Как мы неоднократно заявляли, им нужно сделать выбор", - добавил сотрудник СНБ. Как он подчеркнул, США ждут от хуситов прекращения "безрассудных атак". "Если они этого не сделают, у нас есть дополнительные варианты действий, и мы не постесняемся к ним прибегнуть", - подчеркнул он.

Американский лидер Джо Байден ранее признал, что удары США и Великобритании по позициям хуситов не привели к прекращению атак с их стороны.