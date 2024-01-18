Боевики ХАМАС подорвали туннель на пути следования израильских войск в секторе Газа

По данным радикального движения, погибли как минимум четверо израильских военнослужащих

БЕЙРУТ, 18 января. /ТАСС/. Палестинские боевики из "Бригад Иззэддина аль-Кассама", которые являются военным крылом радикального движения ХАМАС, подорвали туннель на пути следования израильских войск в секторе Газа. Об этом говорится в военном коммюнике формирования, распространенном в Telegram-канале.

"В районе Хай-эт-Туффах в городе Газа наши бойцы заминировали туннель и привели в действие взрывное устройство, когда к нему приблизился отряд вражеского спецназа, - указывается в тексте. - После подрыва туннеля по оккупационным силам был открыт огонь из минометов, в результате противник понес потери".

Как сообщается в коммюнике, другая ловушка была устроена на севере анклава в лагере беженцев Джабалия, где был взорван заминированный дом, когда около 30 израильских военнослужащих проводили зачистку жилого квартала. В результате как минимум четверо из них погибли, другие получили ранения.

На юге анклава в Хан-Юнисе радикалы подбили два танка Merkava, два бронетранспортера Zelda и один военный бульдозер типа D9, применив управляемые ракеты Yasin-105. Еще один бронетранспортер с солдатами подорвался на противотанковой мине в Джабалии. О потерях израильских военнослужащих сведений не приводится.

Как передало агентство SANA, израильские самолеты и артиллерия наносят удары по районам Хай-эз-Зейтун и Хай-эд-Дарадж в административном центре Газа. Поступили сведения о попадании бомб и снарядов в жилые дома и укрытия для перемещенных лиц в Джабалии и Хан-Юнисе. По сведениям медицинских источников, за сутки в ходе авиаударов и обстрелов в палестинском анклаве погибли 172 человека, 326 получили ранения.