Генсек ООН планирует встретиться с Лавровым на следующей неделе

Официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик сообщил, что Гутерриш обсудит "все, что захочет"

ООН, 18 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш может провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который посетит Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН в период с 22 по 24 января. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Да, он встретится с [Лавровым]", - сказал Дюжаррик.

Его также спросили, что конкретно Гутерриш рассчитывает обсудить с Лавровым. "Все, что захочет обсудить министр иностранных дел. Мне кажется, нетрудно представить себе количество вопросов, которые необходимо обсудить", - ответил представитель генсека.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Лавров планирует принять участие в ежеквартальных открытых дебатах СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, а также в инициируемом Россией заседании Совбеза по украинской проблематике.

На мероприятии по ближневосточному урегулированию предполагается продолжить обсуждение путей выхода из текущего масштабного кризиса в зоне палестино-израильского конфликта. В части обсуждения украинской тематики Захарова пояснила, что Москва считает это "хорошей возможностью в очередной раз довести до мирового сообщества на высокой ооновской площадке позицию России", в том числе относительно политико-дипломатических средств урегулирования кризиса при учете "законных российских интересов в сфере безопасности".