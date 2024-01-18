Байден признал, что удары США и Британии по Йемену не прекратили атак хуситов

Президент США до этого утверждал, что удары нанесены в ответ на атаки хуситов в Красном море и являются оборонительными

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Удары США и Великобритании по позициям мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" в Йемене не привели к прекращению атак с их стороны. Это признал президент США Джо Байден, беседуя с журналистами.

"Когда вы говорите "работают" - останавливают ли они хуситов? Нет. Продолжат ли они? Да", - сказал он, отвечая на вопросы о результативности ударов по территории Йемена.

12 января военные Великобритании и США, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые атаковали объекты "Ансар Аллах" в нескольких городах Йемена, включая Сану и Ходейду. Байден утверждал, что удары нанесены в ответ на атаки хуситов в Красном море и являются оборонительными. Целями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции хуситов.

В ночь на четверг США нанесли четвертую серию ударов по объектам хуситов. Как сообщило Центральное командование Вооруженных сил США, целями ударов стали 14 ракетных установок хуситов, подготовленных к атакам на суда в Красном море. Принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah утверждает, что удары наносили Великобритания и США, силами которых были атакованы йеменские провинции Дамар, Саада, Таиз, Ходейда, Эль-Байда.