Spiegel: миссия ЕС в Красном море должна носить исключительно оборонительный характер

Во внутреннем отчете МИД ФРГ, касающемся мандата на проведение операции, говорится, что "обстрелов позиций хуситов на суше" не будет

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Военная миссия Евросоюза в Красном море должна носить исключительно оборонительный характер. Об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, дипломаты ЕС на конфиденциальной встрече в Брюсселе в середине недели договорились, что миссия должна иметь только оборонительные цели. Во внутреннем отчете МИД ФРГ, касающемся мандата на проведение операции, говорится, что "обстрелов позиций хуситов на суше" не будет. Эта сдержанная позиция, как указывает журнал, по-видимому, является консенсусом среди стран ЕС. "Ни одно государство - член [Евросоюза] не потребовало применения военной силы против позиций хуситов на суше", - отметили источники издания.

Кроме того, в ходе переговоров была достигнута договоренность о том, что миссия получит название "Аспис", что в переводе с древнегреческого означает "защитный щит". ЕС намерен "ускорить" планирование миссии из-за продолжающихся ракетных обстрелов торговых судов. Все государства - члены ЕС призвали к скорейшему завершению планирования, отмечает Der Spiegel. Если все пойдет по плану, решение может быть принято в середине февраля.

Поскольку у некоторых стран - членов Евросоюза в регионе уже есть военные корабли, миссия может начаться немедленно. В первоначальных планах говорится о как минимум трех военных кораблях, которые будут патрулировать Красное море. Бундесвер хочет принять участие в операции с фрегатом "Гессен". Но для этого все равно потребуется мандат Бундестага.

Ранее агентство Reuters сообщило, что страны - члены Евросоюза намерены направить в Красное море по меньшей мере три эсминца или фрегата с мощной системой ПВО в рамках военной миссии для обеспечения безопасности судоходства. Оперативная группа ВМС, формирование которой планируется завершить в ближайшие дни, будет взаимодействовать с формированиями других стран, которые также защищают торговые суда от участившихся нападений хуситов.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам СЕНТКОМ, с середины ноября 2023 года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.