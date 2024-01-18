Глава МИД Румынии и спецпредставитель США обсудили восстановление Украины

Стороны провели углубленный обмен мнениями о потребностях Украины

БУХАРЕСТ, 18 января. /ТАСС/. Румынские проекты по развитию трансграничной инфраструктуры между Румынией, Молдавией и Украиной представила глава румынского МИД Луминица Одобеску в ходе встречи со специальным представителем США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Притцкер на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом сообщило румынское внешнеполитическое ведомство.

"Министр иностранных дел представила начатые Румынией проекты по развитию трансграничной инфраструктуры между Румынией, Республикой Молдова и Украиной, - отмечается в сообщении. - В этом контексте она подчеркнула важность проектов трансграничной инфраструктуры для международных инвестиций в восстановление Украины".

"Стороны провели углубленный обмен мнениями о кратко-, средне- и долгосрочных потребностях Украины, - отмечает румынский МИД. - Они указали на особую важность международного участия в процессе восстановления Украины для обеспечения устойчивости и стабильного экономического развития украинского государства".

"Специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины подчеркнула роль Румынии как будущей платформы по логистике и снабжению для проектов и международных инвестиций на Украине", - говорится в сообщении.

В декабре 2023 года в рамках международной конференции "Реконструкция Украины и стратегическая роль Румынии" премьер-министр Румынии Марчел Чолаку информировал о намерении создать на территории страны логистический центр для восстановления Украины.