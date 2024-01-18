Эксперт: уничтоженные в Харькове французские наемники могли быть кадровыми военными

В их задачи входило использование поставленной Парижем военной техники, сообщил Александр Артамонов

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Французские наемники, составлявшие основу уничтоженных в Харькове 16 января боевиков, могли быть откомандированными военнослужащими ВС республики. В их задачи входило использование поставленной Парижем военной техники, сообщил ТАСС военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французы. В результате удара уничтожены более 60 боевиков, свыше 20 ранены.

"Нахождение французских наемников под Харьковом, которые составляли костяк уничтоженной военной базы, могло быть тайно санкционировано их правительством. По французским войскам в феврале 2022 года прошел приказ министра обороны, согласно которому военным предлагалось рассматривать себя как состоящих в конфликте с РФ. Уничтоженные наемники, скорее всего, откомандированные, подписавшие заявление об отпуске", - сказал Артамонов, ссылаясь на источник в Вооруженных силах Франции.

Эксперт отметил, что французские граждане в зоне проведения СВО не только следят за использованием французских вооружений, но и сами активно их применяют. "Для того, чтобы задействовать САУ CAESAR или получить точные целеуказания для AMX-10RC (легкие колесные танки - прим. ТАСС), необходимо связаться со спутниковой группировкой НАТО. Подобная связь проходит по коду. Эти коды никто иностранным военным, то есть украинцам, не входящим в НАТО, не предоставит", - подчеркнул Артамонов.

Эксперт добавил, что французы, вероятнее всего, были инструкторами, старшими номерами орудийных расчетов в артиллерии французского производства, используемой ВСУ, а также, возможно, и командирами танков AMX-10RC.