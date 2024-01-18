Белый дом смотрит на дебаты по Украине с Конгрессом США с осторожным оптимизмом

Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон сообщила, что Джо Байден считает плодотворными переговоры с демократами и республиканцами в Сенате

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Американская администрация оценивает с осторожным оптимизмом шансы на достижение с Конгрессом США договоренности об оказании дальнейшей помощи Украине. Об этом заявила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.

"Президент [США Джо Байден] считает, что эти переговоры, которые наша команда ведет с демократами и республиканцами в Сенате [Конгресса], были до настоящего времени плодотворными. И мы по-прежнему с осторожным оптимизмом оцениваем шансы на то, чтобы добраться до этой точки (то есть до соглашения о продолжении помощи Киеву - прим. ТАСС)", - сказала представитель Белого дома. Она выступила на брифинге для журналистов на борту самолета Байдена, который отправился из Вашингтона в штат Северная Каролина.

На вопрос о том, возможно ли голосование в Сенате по указанному вопросу, Далтон ответила: "Я не стану давать каких-либо прогнозов. Но, как я сказала, сегодня утром вы видели, что президент настроен оптимистично. Был продуктивный диалог с демократами и с республиканцами в Сенате". По словам представителя Белого дома, вашингтонская администрация считает, что "ситуация развивается в положительном направлении".

Говоря о состоявшейся 17 января встрече американского лидера и его помощников с законодателями, Далтон сообщила: "Президент был предельно ясен, говоря о том, каковы сейчас ставки для Украины, какова срочность вопроса о финансировании". Как она уточнила, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и директор национальной разведки США Эврил Хейнс "представили ясно и в подробностях некоторые конкретные примеры относительно того, каковы будут ставки на Украине, если <...> Конгресс будет затруднять поступление помощи Украине".

Как сообщила представитель Белого дома, Байден на встрече заострил внимание на том, "что на кону для партнеров по НАТО в регионе". "Мы, конечно, не хотим, чтобы наши войска были в ситуации, когда нам, возможно, придется направлять свои сухопутные силы", - добавила Далтон.

Запрос властей США

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с демократом Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Целый ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей Конгресса республиканец Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются.