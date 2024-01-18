СМИ: в Словакии прошли иассовые антиправительственные митинги

По данным телеканала Markiza, митингующие потребовали от правительства социал-демократа Роберта Фицо отказаться от реформы уголовного законодательства

БРАТИСЛАВА, 18 января. /ТАСС/. Антиправительственные митинги с участием десятков тысяч активистов прошли в крупнейших городах Словакии. Об этом сообщил телеканал Markiza.

Акции протеста были созваны либеральными партиями парламентской оппозиции, потерявшими в стране власть по итогам парламентских выборов в сентябре 2023 года. Митингующие потребовали от правительства социал-демократа Роберта Фицо отказаться от реформы уголовного законодательства. Кроме того, согласно телеканалу, звучали призывы к отставке кабмина.

В Братиславе на площади Словацкого национального восстания собралось более 25 тыс. активистов. Это была крупнейшая по числу участников акция протеста. В городе Кошице на востоке республики в демонстрации приняли участие около 4 тыс. человек, в городе Нитра (западная часть Словакии) - 1,5 тыс. человек. В городе Попрад (северо-восток страны) перед митингующими выступил экс-президент республики Андрей Киска, сравнивший правительство Фицо с мафией.

Согласно заявлениям организаторов акций протеста, антиправительственные митинги пройдут в Словакии вновь 25 января. Они запланированы в десятках населенных пунктах республики.

Протесты с конца 2023 года

Поводом для протестов сторонников оппозиции, начавшихся в конце 2023 года, послужило принятое 6 декабря решение кабмина упразднить в правовой системе Словакии управление специальной прокуратуры. На следующий день после этого в Братиславе прошел массовый антиправительственный митинг.

Управление спецпрокуратуры занимается расследованием резонансных дел, несколько фигурантов которых связан с большой политикой. Фицо и члены его кабинета заявляют, что спецпрокуратура нарушала права граждан, дела которых расследовала. Это подразделение, как они говорят, злоупотребляло предоставленными полномочиями, а ведомственное начальство ставило себя выше руководства Генеральной прокуратуры Словакии.

На митингах оппозиции, наоборот, заявляют, что нынешние власти уничтожают правовое государство. Либеральные партии инициировали гражданскую петицию с требованием к кабмину отказаться от планов внесения изменений в национальный уголовный кодекс, предусматривающих упразднение спецпрокуратуры. Президент Словакии Зузана Чапутова также выступила против ее ликвидации. В свою очередь Еврокомиссия, позицию которой поддержало посольство США в Словакии, в декабре также призвала правительство пересмотреть решение о ликвидации спецпрокуратуры. Европарламент принял 17 января резолюцию с осуждением планов словацкого правительства реформировать уголовное законодательство.