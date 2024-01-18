СМИ: на севере Ирака базу США атаковал беспилотник

По данным портала Shafaq News, начиненный взрывчаткой дрон был сбит системами ПВО при подлете к территории аэропорта и не достиг цели

КАИР, 18 января. /ТАСС/. Военная база Соединенных Штатов, расположенная на территории международного аэропорта города Эрбиль (административный центр Иракского Курдистана - автономного региона на севере Ирака), подверглась атаке беспилотника. Об этом сообщил портал Shafaq News со ссылкой на источник.

По его сведениям, начиненный взрывчаткой дрон был сбит системами ПВО при подлете к территории аэропорта и не достиг цели. Очевидцы рассказали, что со стороны объекта был слышен звук взрыва. Другие подробности инцидента не приводятся.

Ранее шиитские формирования в заявлении, распространенном в Telegram-канале, предупредили США, что увеличат количество вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку "американский противник продолжает оказывать военную помощь израильской армии, убивающей мирных жителей в секторе Газа и Южном Ливане".