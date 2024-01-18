Беспилотники шиитов атаковали базу ЦРУ на северо-востоке Сирии

По информации агентства Tasnim, военный объект расположен в 4 км от аэропорта в городе Эль-Камышлы

БЕЙРУТ, 18 января. /ТАСС/. Вооруженные отряды шиитов, входящих в движение "Исламское сопротивление Ирака", атаковали при помощи беспилотников-камикадзе американскую базу в районе Хемо на северо-востоке Сирии. Об этом говорится в заявлении формирования, распространенном в Telegram-канале.

"Наши бойцы провели эту операцию в поддержку сопротивления палестинского народа оккупационным силам, которые творят массовые убийства в секторе Газа, не щадя детей, женщин и пожилых людей", - отмечается в тексте.

Как сообщило иранское агентство Tasnim, военный объект, который подвергся нападению, находится под контролем регионального отдела ЦРУ, он расположен в 4 км от аэропорта в городе Эль-Камышлы.

По информации агентства, на базе ранее работали 350 американских инструкторов, которые готовили бойцов специального подразделения курдских "Сил демократической Сирии". Однако в последние дни большая часть военных по соображениям безопасности была временно переведена на соседнюю базу на аэродроме в Харраб-эль-Джейре.

Ранее представитель "Исламского сопротивления Ирака" заявил, что шиитские бойцы будут продолжать атаковать американские объекты в регионе "до тех пор, пока не прекратится израильская агрессия в секторе Газа и на юге Ливана".