Будапешт с возмущением отвергает резолюцию Европарламента с критикой Венгрии

В аппарате госсекретаря Золтана Ковача сообщили, что Будапешт готов идти на компромиссы с Брюсселем по различным вопросам, но нелегальная миграция и ЛГБТ-пропаганда являются для него "красной чертой"

БУДАПЕШТ, 18 января. /ТАСС/. Венгрия считает возмутительной резолюцию Европарламента и уверена в том, что никаких экстраординарных последствий она не вызовет. Об этом заявили, отвечая на запрос корреспондента ТАСС, в ведомстве премьер-министра Венгрии в связи с принятием евродепутатами в Брюсселе документа с угрозами лишить Венгрию финансирования и права голоса в Евросоюзе.

"Как обычно, Европейский парламент снова пытается оказать давление на венгерское правительство путем вымогательства, на этот раз желая привлечь Еврокомиссию к ответственности за разблокирование 10,2 млрд евро, на которые Венгрия имеет законное право. Венгерское правительство считает такую практику Европарламента возмутительной и полностью ее отвергает", - отметили в аппарате госсекретаря Золтана Ковача, курирующего международные коммуникации и связи в ведомстве премьера.

Там подчеркнули, что Будапешт готов идти на компромиссы с Брюсселем по различным вопросам, но нелегальная миграция и ЛГБТ-пропаганда являются для него "красной чертой". "И поэтому мы по-прежнему будем отстаивать интересы и выбор венгерского народа. Не в последнюю очередь позиция венгерского правительства по обоим вопросам была поддержана на двух референдумах", - заявили в ведомстве премьера.

Венгрия, заверили официальные лица, будет спокойно готовиться к председательству в Совете ЕС, которое начнется на основе ротации во второй половине 2024 года. "Так что ничего экстраординарного [от резолюции Европарламента] ожидать не стоит", - указали в аппарате госсекретаря по международным коммуникациям.

17 января в Европарламенте прошли дискуссии с участием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в ходе которых несколько евродепутатов предложили продолжить блокировку причитающихся Венгрии средств из бюджета и фондов ЕС. 18 января Европарламент принял резолюцию с критикой Венгрии, обвинив ее в "систематическом подрыве основополагающих ценностей" Евросоюза. Он также призвал Евросовет начать против Венгрии расследование в соответствии со статьей 7.2 договора ЕС, которое может привести к лишению этой страны права голоса в сообществе.

Документ, который был принят в Европарламенте 345 голосами против 104, не имеет обязательной силы для лидеров стран ЕС. Он носит рекомендательный характер, но в то же время усиливает давление на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в преддверии саммита ЕС, который состоится в Брюсселе 1 февраля. На этой встрече вновь будет обсуждаться вопрос о финансировании Украины. На предыдущем совещании ЕС 14-15 декабря 2023 года Орбан заблокировал принятие поправок в бюджет сообщества на 2024-2027 годы, предусматривавших выделение Украине €50 млрд.