Генсек ООН призвал Иран и Пакистан к сдержанности

Антониу Гутерриш убежден, что "все проблемы в сфере безопасности" между этими странами должны решаться "мирными средствами, путем диалога и сотрудничества"

ООН, 18 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает Иран и Пакистан проявлять сдержанность во избежание дальнейшего обострения ситуации. Об этом говорится в заявлении официального представителя генсека всемирной организации Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь крайне обеспокоен недавним обменом ударов между Ираном и Пакистаном, которые, как сообщается, повлекли жертвы с обеих сторон. Он настоятельно призывает обе страны проявлять максимальную сдержанность во избежание дальнейшей эскалации", - говорится в заявлении.

Гутерриш убежден, что "все проблемы в сфере безопасности" между Ираном и Пакистаном должны решаться "мирными средствами, путем диалога и сотрудничества в соответствии с принципами суверенитета, территориальной целостности и добрососедских отношений".

Ранее Вооруженные силы Пакистана нанесли ракетные удары по территории Ирана спустя сутки после аналогичной атаки со стороны Тегерана. В Исламабаде заявили, что целью обстрела были "антипакистанские вооруженные группировки". По данным иранских властей, в результате взрывов в провинции Систан и Белуджистан погибли девять человек.