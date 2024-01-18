Сенат США одобрил проект финансирования ведомств страны до начала марта

Палата представителей Конгресса утвердит этот проект, после чего документ подпишет президент США Джо Байден

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Сенат Конгресса США одобрил инициативу, предусматривающую продление финансирования одних структур федерального правительства страны до 1 марта, а других - до 8 марта. Заседание транслируется на сайте верхней палаты законодательного органа.

Как ожидается, 18 января Палата представителей Конгресса утвердит этот проект, после чего документ подпишет президент США Джо Байден. Одобрить инициативу необходимо до 19 января, когда истекает срок действия закона о продолжении финансирования работы некоторых правительственных программ и ведомств, занимающихся в том числе вопросами сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья.