США в результате последних ударов уничтожили два противокорабельные ракеты хуситов

Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что "американские силы атаковали и уничтожили ракеты в целях самообороны"

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. США уничтожили две противокорабельные ракеты йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" в результате ударов, нанесенных в четверг по контролируемой хуситами территории Йемена. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).

"18 января силы Центрального командования нанесли удары по двум противокорабельным ракетам, которые были направлены в сторону южной части Красного моря и готовы к запуску. Американские силы обнаружили ракеты на контролируемой хуситами территории Йемена примерно в 15:40 по времени Саны (совпадает с московским - прим. ТАСС) и определили, что они представляют непосредственную угрозу коммерческим судам и военным кораблям США в регионе. Американские силы атаковали и уничтожили ракеты в целях самообороны", - говорится в заявлении.

Ранее газета The New York Times сообщила, что США в пятый раз за неделю подвергли бомбардировке объекты хуситов. Издание отмечало, что были нанесены упреждающие удары, поскольку разведывательные данные США свидетельствовали о том, что мятежники готовятся атаковать коммерческие суда и военные корабли в Красном море.

Как заявил 18 января лидер движения "Ансар Аллах" Абдель Малек аль-Хуси в обращении к своим сторонникам, удары Великобритании и США по объектам хуситов не повлияют на их военный потенциал.