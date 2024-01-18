Минюст Украины подготовил изменения к законам для мобилизации осужденных

Замминистра юстиции Елена Высоцкая сообщила, что речь идет не только о тех, кто сейчас отбывает наказание, но и о тех, кто были осуждены ранее и уже отбыли наказание

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министерство юстиции Украины подготовило законодательные изменения, которые позволят осужденным вступить в ряды вооруженных сил страны. Об этом сообщила замминистра юстиции Елена Высоцкая.

"Сегодняшняя действующая норма законодательства не позволяет осужденным присоединиться к рядам [ВС Украины]. <...> Мы наработали законодательные изменения и подали их в комитет", - цитирует ее издание "Страна".

По ее словам, речь идет не только о тех, кто сейчас отбывает наказание, но и о тех, кто были осуждены ранее и уже отбыли наказание. Высоцкая добавила, что эти предложения "очень дискуссионные". "Возможно, сейчас в каком-то ограниченном варианте будут приниматься изменения, например в отношении осужденных, которые уже вышли несколько лет назад из тюрем или были осуждены за отдельные преступления", - отметила она.

Она также ожидает, что законопроект о новых правилах мобилизации будет принят в январе или феврале.

С февраля 2022 года на Украине объявлена всеобщая мобилизация. В декабре прошлого года президент страны Владимир Зеленский сообщил, что военное командование запросило призвать в вооруженные силы еще 500 тыс. человек. Уже через несколько дней в Верховную раду поступила первая версия законопроекта о новых правилах мобилизации, которая предлагала разрешить властям мобилизовать даже инвалидов III группы, рассылать повестки в электронном виде и ограничивать права уклонистов, в том числе покинувших страну. После этого в СМИ распространились кадры, как украинцы в разных странах выстраиваются в огромные очереди в консульства, чтобы переоформить документы до того, как ужесточенные правила будут приняты. Однако законопроект вызвал разногласия среди парламентариев и 11 января был направлен на доработку.