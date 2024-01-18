Госдеп настаивает в контактах с Израилем на двухгосударственном урегулировании конфликта

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, Израиль сталкивается с реальными проблемами в сфере безопасности, и США не видят иного способа решить их, кроме как путем появления независимого палестинского государства

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов продолжит в своих контактах с властями Израиля настаивать на сосуществовании двух государств в качестве урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Его попросили прокомментировать слова премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который заявил, что проинформировал Вашингтон о том, что он выступает против признания палестинского государства в рамках урегулирования конфликта. "Возможность, которую Израиль имеет сейчас, заключается в том, что впервые в своей истории он видит страны региона, которые готовы сделать шаг вперед и продолжить интеграцию с Израилем и предоставить Израилю реальные гарантии безопасности, и Соединенные Штаты готовы в этом участвовать. Но все они должны иметь готового к сотрудничеству партнера по другую сторону. Поэтому мы будем продолжать напоминать об этом руководству Израиля", - отметил дипломат.

По его словам, "Израиль сталкивается с весьма реальными проблемами в сфере безопасности", и США не видят иного способа решить эти проблемы, как только путем появления независимого палестинского государства. "Кто-то должен будет обеспечить безопасность в Газе, и одна из целей, которую удалось достичь госсекретарю [США Энтони Блинкену] во время его поездки по региону на прошлой неделе, - это наши обязательства перед другими странами региона. Они будут участвовать в восстановлении Газы, они будут участвовать в оказании помощи в установлении управления Газой под руководством палестинцев. Но они сделают это только в том случае, если будет осязаемый путь к созданию палестинского государства", - добавил Миллер.

О возможностях Израиля

Он также отказался давать оценку высказываниям Нетаньяху. "Я только скажу, что у Израиля есть историческая возможность решить проблемы, с которыми он сталкивается с момента своего основания, и мы надеемся, что страна воспользуется этой возможностью", - подчеркнул официальный представитель Госдепартамента.

Ранее в четверг координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден выступает за урегулирование палестино-израильского конфликта путем сосуществования двух государств, несмотря на то что израильский премьер против появления палестинского государства.