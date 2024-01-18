В Аргентине присоединившимся к забастовке госслужащим вычтут этот день из зарплаты

Представитель администрации президента республики Мануэль Адорни подчеркнул, что правительство продолжает ждать объяснения мотивов намеченной на 24 января стачки

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 января. /ТАСС/. Власти Аргентины приняли решение вычесть оплату за один рабочий день из зарплаты госслужащих, которые присоединятся ко всеобщей забастовке, организуемой местным профсоюзом 24 января. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил официальный представитель администрации аргентинского президента Мануэль Адорни.

"В отношении забастовки 24 января. Принято решение вычесть этот день для всех государственных служащих, которые присоединятся к этой мере", - заявил чиновник.

"Зарплата - это вознаграждение, поэтому логично, что тот, кто не работает, не получает зарплату", - пояснил Адорни. Он добавил, что правительство продолжает ждать объяснения мотивов стачки.

Глава пресс-службы президента также напомнил аргентинцам, что правительство запустило горячую телефонную линию, на которую граждане страны могут обратиться анонимно с жалобой, если работодатель принуждает их присоединиться к забастовке.

Всеобщая конфедерация труда Аргентины наметила на 24 января проведение забастовки в знак протеста против реформ, проводимых новыми властями республики. Предполагается, что забастовка продлится 12 часов.

28 декабря 2023 года правительство Аргентины внесло на рассмотрение парламента законопроект с пакетом реформ, затрагивающих оборону, экономику, избирательное право и уголовный кодекс. Проект вводит ограничения на проведение забастовок в нескольких секторах, в том числе в сфере транспорта, образования, здравоохранения и связи. Правительство президента Хавьера Милея предлагает проведение налоговой амнистии, отмену обязательных праймериз, ужесточение наказания за перекрытие дорожного движения во время протестов, приватизацию государственных компаний и повышение экспортных пошлин.